知名品牌Gucci時裝大秀 公開力挺女性墮胎權

2019-05-30 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州日前通過了該國最嚴格的墮胎禁令，女性墮胎議題爭論在全球再度升溫。知名品牌Gucci週二在羅馬舉行2020年時裝秀，展出的新系列其中不乏力挺婦女權利的作品，表示對女性應有合法墮胎權利的支持。

綜合媒體報導，知名品牌Gucci週二在羅馬的博物館舉行2020年時裝秀，展出的新系列作品中，有幾件衣服引來大眾關注討論，其中一件紫色夾克背後寫著帶有女權主義的口號（My body My choice），還有一件白色禮服上刺繡女性子宮，並以粉色花朵在旁綻放作為點綴。

另一件襯衫上面則繡有「22.25.1978」的數字，為義大利合法墮胎的日期，法律第194號，Gucci創意總監米歇爾 （Alessandro Michele ）表示，該作品是向該法律致敬。

米歇爾在會後表態，令人難以置信的是，全世界仍有人相信他們可以控制女人的身體、女人的選擇，他強調「我將永遠支持存在的自由」。該系列作品公開力挺婦女權利，表達對女性應有合法墮胎權利的支持，引起全球關注。

A uterus is embroidered on a pleated long sleeve gown by #AlessandroMichele, moments before the #GucciCruise20 fashion show at @museiincomuneroma in Rome. pic.twitter.com/7E0mLoTEkk — gucci （@gucci） 2019年5月29日

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