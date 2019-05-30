川普是否干預司法？ 穆勒首發言： 如果沒有我會講

2019-05-30 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕負責偵辦調查「通俄門」事件的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）今日首度對外發言。針對美國總統川普是否干預司法，穆勒表示，「如果我們確信總統沒有犯罪，我們就會說出來」。

根據美國有線電視台（CNN）報導，穆勒表示，俄羅斯軍方的情報人員試圖干擾選舉，對美國的政治制度發動攻擊。穆勒指出，俄方侵入2016年總統大選民主黨候選人希拉蕊競選活動所使用的電腦和網絡，並竊取了私人資訊，然後利用假帳號向揭密組織「維基解密」發布了這些消息。

穆勒在解釋「之所以不能指控川普總統犯罪」時表示，「如果我們確信總統沒有犯罪，我們就會說出來，但我們並沒有確定總統是否確實犯了罪」。穆勒表示，在司法部的「美國總統在任期內不能被指控法下聯邦罪」政策規範下，就算不在公眾面前，對總統進行秘密指控也是被禁止的。穆勒表示，特別檢察官的辦公室也是司法部的一部分，因此受該政策約束。

「調查報告就是我的證詞」，穆勒表示，雖然有許多人呼籲他在國會作證，但他表示，除了調查報告和他今天的公開發言以外，穆勒認為自己不應該進一步談論調查或做出其他的評論。

最後，穆勒重申起訴書的核心指控：即干預美國的大選，是來自有多方面、有系統性的勢力。他呼籲，這一指控值得每一個美國人的關注。

穆勒在今天上午宣布辭去司法部的職務。發言完畢後，他沒有接受提問便離開了現場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法