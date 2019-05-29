中國巨貪下場悽慘... 「將軍府」被夷為平地

2019-05-29 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕有中國「軍中巨貪」之稱的中國人民解放軍總後勤部前副部長谷俊山，因貪污等多項罪名被判處死刑，緩刑2年。谷俊山在老家河南濮陽的「將軍府」近日被拆除一空，只剩下一片空地。

《鳳凰周刊》報導，5月初開始，濮陽市軍地雙方組織大型機械和專人，對谷俊山「將軍府」進行拆除，建築均被拆除一空，僅餘環將軍府的外牆和大門未被拆除。濮陽華龍區攝影師說，被拆半個月後，特地騎著電動車跑到現場查看，裡面只剩下一片空草地，連根木頭都沒剩下，跟原來在網路上看到的「將軍府」照片完全不一樣。

東白倉村現任村主任谷令春表示，拆除的事沒有通知村里，可能是政府哪個部門或者軍分區拆的。谷令春說，上世紀80年代，這裡原本是濮陽市一所私立學校，後來谷俊山的弟弟谷獻軍將此地徵用後，用來為他哥建造「將軍府」。

谷俊山犯下貪污、收賄、挪用公款、行賄、濫用職權等罪，數罪併罰，中國法院決定執行死刑，緩刑2年執行，並剝奪政治權利終身、剝奪中將軍銜、沒收個人全部財產、贓款贓物予以追繳。

《大紀元》報導，這座位於濮陽鬧市區谷俊山的「將軍府」，2006年谷俊山的弟弟谷獻軍占用濮陽東白倉村134畝集體土地所建，由北京故宮設計院的工程師親自設計，仿照故宮建築建造，從2009年動工至2011年夏天方竣工，耗時3年有餘。

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