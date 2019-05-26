果然「港鐵出品」！雪梨首條地鐵通車就故障 香港網友狂酸

由香港鐵路公司領導營運的澳洲雪梨地鐵西北線（Sydney Metro Northwest），採用無人駕駛系統，今（26）日通車不久就因故障和延誤問題而陷入混亂。（歐新社）

2019-05-26 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕由香港鐵路公司領導營運的澳洲雪梨地鐵西北線（Sydney Metro Northwest），今（26）日通車不久就因故障和延誤問題而陷入混亂，乘客在數個車站大排長龍。

綜合外媒報導，雪梨地鐵西北線是這座大城市的第一條地鐵線，26日通車的路線是新南威爾斯州耗資70億澳元（約新台幣1526億元）鐵路計畫的第一部分，開放後3小時後約有4.2萬乘客體驗了搭載無人駕駛系統的地鐵，

但當地時間下午約1時（台灣時間），一列無人列車未能準確在月台門處停靠，導致車門無法自動開啟，要由工作人員手動打開。有問題的列車需要停止服務，乘客也被要求下車，導致多個車站都出現延誤。

當地民眾表示，列車走完3站需耗時1個多小時。但正常來說，從目前已通車路線的兩端點行駛、單趟只需要37分鐘。據報，故障問題已在當地時間下午3時排除、正常運行，但新地鐵也將在明日面臨重大考驗：週一的通勤高峰。

雪梨地鐵西北線是澳洲最大的公共運輸計畫，由Metro Trains Sydney營運，其是香港鐵路公司（60%）、John Holland（20%）與UGL Rail（20%）組成的合資公司。鐵路投入服務後港鐵將會在鐵路營運上擔當領導角色。

港媒報導地鐵故障消息後，不少香港網友嘲諷「醜出國際」、「符合港鐵一貫形象」、「證明是港鐵出品」；感嘆港鐵早已沒有英國殖民時代的水準、共產黨無法信任等。

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