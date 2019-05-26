WHO正式認定「電玩成癮」是疾病 患者有這3特徵

2019-05-26 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕在瑞士日內瓦所舉行的第72屆世界衛生大會（WHA），世界衛生組織（WHO）成員國們，正式將「電玩失調症」（gaming disorder，遊戲成癮）納入「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）中，這標準將於2022年1月1日生效。

綜合外媒報導，世界衛生組織在本次世衛大會上正式通過《國際疾病分類》第11修訂版（ICD-11），正式將「電玩失調症」列為一種精神疾病，《國際疾病分類》是由WHO所編撰，該著作被廣泛為各國醫界作為臨床診斷參考的指南，用來界定疾病、失調、損傷與其他健康有關狀況的範圍，除了醫護人員用來診斷外，研究者也會依據ICD統計死亡、疾病與傷害，醫療照護與保險公司也依ICD做為理賠基礎。

根據WHO的定義，若患者出現下列3種病徵，且持續12個月以上，即可被認定罹患「電玩失調症」，包含「對於玩遊戲的頻率、強度、持續時間，以及開始與結束等缺乏自制能力」、「電玩成為生活最優先級，凌駕於其他興趣及日常活動之上」、「儘管產生負面結果，例如被開除或多日不去上班，仍持續甚至投入更多時間打電玩」。

儘管WHO正式將「電玩失調症」列為疾病，但仍受到遊戲界反對，他們強調電玩對於健康的影響充斥著各種相互矛盾的研究，認為「電玩失調症」目前並未有足夠的證據來證明其可被納入ICD這個重要的臨床診斷參考，呼籲WHO重新考慮這一決定。

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