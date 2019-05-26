慘！格鬥狂人徐曉冬遭降「D級」公民 這些權益全遭剝奪...

2019-05-26 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕41歲中國「格鬥狂人」徐曉冬，近年來不斷挑戰傳統中國功夫，擊敗各家「武功大師」，並稱傳統武術都是「假的」。不料日前卻傳出徐曉冬遭中國列入「失信被執行人名單」，社會信用評分僅剩D級，同時還受到「消費限制」，消費行為受到嚴重限制，包括搭飛機、住飯店、買房、搭二等艙以上列車或讓子女就讀私校的權利通通遭到剝奪，甚至連旅遊、渡假都不被允許。

綜合中媒報導，徐曉冬2017年在節目中，辱罵陳式太極拳傳承人陳小旺是「狗」、「騙子」，更宣稱陳小旺在數年前與對手比賽中「付錢打假賽」取勝。結果陳小旺2018年將徐告上法庭，法院判決徐曉冬對陳小旺賠償並道歉。

徐曉冬雖已賠償，但不願向陳小旺道歉。徐曉冬20日證實，自己因此被法院列為「失信被執行人名單」，原因是因為「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」。

根據《南華早報》報導，一份在YouTube曝光的文件顯示，徐曉冬不但要「連續7天」在中國社交平台上向陳小旺道歉，還要賠償陳40萬元人民幣（約新台幣180萬元）。

除了列入「失信被執行人名單」，徐曉冬現在社會信用評分僅剩「D級」，將面臨嚴格的「限制消費」，這代表他將不得購買飛機票、不能搭乘高速列車和二等艙以上的火車；他也不能進入酒店和高爾夫球場、不能購買非經營必須車輛；不能租賃高檔的房屋；也不准裝修、新建、擴建房屋；甚至連旅遊渡假也被禁止。

徐曉冬遭列為「失信被執行人」。（擷取自中國執行信息公開網）

徐曉冬將面臨嚴格的「限制消費」，這代表他將不得購買飛機票、不能搭乘高速列車和二等艙以上的火車；他也不能進入酒店和高爾夫球場、不能購買非經營必須車輛；不能租賃高檔的房屋；也不准裝修、新建、擴建房屋；甚至連旅遊渡假也被禁止。（擷取自YouTube頻道「Fight Commentary Breakdowns」）

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