小英親民換尤達頭像 他以維尼包子狂酸中國 網笑：地雷真多

2019-05-24 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統昨（23）日與知名網路畫家A RAY合作宣傳新稅制，幽默應答和KUSO小英畫像引起眾多網友共鳴。小英總統的IG今（24）日亦回應眾望將IG大頭貼換成「蔡尤達大師」。政治諷刺頻道《眼球中央電視台》晚間即以此為主題，貼出一系列模擬畫像詢價的對話截圖，將主角假設為中國國家主席習近平，過程令網友捧腹大笑，直呼「匪區地雷真多」。

據《眼球中央電視台》貼文，其以一貫詼諧諷刺的口吻表示：「據不可靠消息指出，近來我國大陸淪陷重災區出現大規模人像畫師、圖文作家被消失事件。」並表示這些畫家都是在接獲「神秘陌生訊息」後，被「查水表」帶走。

《眼球中央電視台》共貼出4則虛構對話截圖，皆為中國國家主席習近平向畫家詢問「畫人像」的相關資訊。在第1張圖中，畫家問出「6/4給您行麼？」後即被封鎖，而第2張圖的畫家則是使用了「維尼貼圖」，也隨即被封鎖。

第3張圖畫家不小心「沒看清」傳訊者是誰，罵出「你以為你是皇帝ㄚ」即被封鎖。最後第4張則是用了「包子」的貼圖回答，也瞬即被封鎖。

眾網友看了這一組圖不禁爆笑，紛紛表示：「在中國每個人都可以開一次習大大玩笑，只有一次。」、「維尼寫詩、維尼禁止、維尼做不可能的事、維尼失去理智。」、「中國沒有人出生在6/4，純屬巧合。」、「地雷也太廣，隨便就踩到」、「有夠玻璃」。

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