波札那解除獵象禁令 惹怒國際保育團體

2019-05-24 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕非洲擁有最多大象的國家波札那，週三（22日）決定推翻2014年實施的狩獵大象禁令，許多自然保護主義者對這項決定感到憤怒，並稱其是「恐怖」之舉，但也有不少人支持該做法。

《法新社》報導，波札那在2014年禁止狩獵大象，但當時發布該禁令的總統卡馬（Ian Khama）已在去年下台，接替他的馬西西（Mokgweetsi Masisi）在上台5個月後重審該禁令。執政的波札那民主黨（BDP）議員也一直遊說推翻禁令，稱有些區野生大象的數量已經失控。該國擁有超過13.5萬隻野生大象。

波札那環境部一名官員週四證實，全面性的禁令正在解除，不僅是大象狩獵。她說，「我們今天將在記者會上指名哪些動物列入可狩獵名單。有些動物瀕臨絕種，我們不能捕殺牠們」。

國際人道協會（Humane Society International）表示，「可怕的決定...將在整個保育世界引發衝擊」，恢復狩獵不僅在道德上有問題，等同公然違抗國際保護大象所盡努力，也可能損害波札那極具價值的旅遊業，「我們懇請波札那政府重新考慮」。

波札那當地團體則歡迎政府解除狩獵大象禁令，稱他們是與這些動物共存下首當其衝的人，「我們失去了兄弟、失去了莊稼，還因此失去了牛」。

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