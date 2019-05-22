日內瓦基層醫療國際會議 台灣成就受肯定

2019-05-22 00:14

〔中央社〕民進黨立委、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今天在世界衛生大會召開期間，於日內瓦舉辦國際研討會說明台灣社區醫療及安寧緩和照護等的成就，受到各界肯定。

世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦召開，醫師公會全國聯合會（TMA）與世界醫師會（WMA）今天共同主辦「基層醫療國際研討會」。

衛福部長陳時中開幕致詞，提到台灣擁有先進醫療，以及優秀的社區醫療和緩和醫療，足可成為各國學習的對象，台灣應該要進入世界衛生組織（WHO）與各國分享。

邱泰源向國際說明台灣的基層醫療，自921地震後全力推展至今有良好基礎，致力發展在社區提供自生到死的全人照護，確保從健康促進及預防到治療、復健及安寧照護的品質。

他強調，基層醫療貼近每個人的日常生活，具可近性，著重基層醫療可促使醫療品質更高，醫療費用可更低，是世界各國達到全民均健的關鍵，彰顯台灣社區醫療及安寧緩和照護等的成就。

WMA會長艾德曼（Leonid Eidelman）報告提到基層醫療的照護，必須是以團隊的模式，基層醫療也應該要發展teamwork的模式， 國家應該投入經費讓醫師願意出來帶領，才能強化社區的照護。

世界醫師會秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）特別表示台灣有很棒的基層醫療，在很短的時間內發展出社區網絡，以人為中心的高品質醫療和進步的醫療資訊，成為達到全民健康覆蓋的基礎，足以成為世界典範。

醫師公會副秘書長張必正則進一步說明台灣自921大地震之後的社區醫療群發展，包括雙向轉診、預防篩檢、24小時專線、資訊醫療等，透過基層醫師的團隊合作，共同朝向全人全家全社區的照護。建立醫病的信任、社區與醫院醫師的合作，可以積極呼應WHO對基層醫療再活化的期待。

台大醫院副教授程劭儀，提到台灣有很棒的安寧緩和，善終指標達到全球第6，而預立指示也隨之推動，建立教育及實務推展策略，可進一步推展到社區。

WMA為全世界最具代表性的專業醫師組織，歷年來對TMA及台灣參與WHA相當支持，連續2年致函WHO，呼籲邀請台灣參與WHA，並多次在國際公開場合發言支持台灣。（編輯：林治平）

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