東京電車防狼app超紅！下載突破23萬次

2019-05-21 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京警視廳在2016年開發一款防狼App「Digi Police」（數位警察）今年2月突然爆紅，據《法新社》最新統計，目前下載次數已突破23萬7000次；東京警方表示，以公家機關推出的App來說，這是非常高的數字。

《法新社》報導，只要用戶遭到性騷擾，可以啟動「數位警察」的警報器圖案，該App會發出最大音量的「請住手」電子音；如果因太過害怕而無法發聲，或在人多的地方被騷擾，也可以使用「擊退色狼」功能，它會顯示全螢幕的「我遇到色狼了，請您幫幫我」，向周圍民眾求助。

雖然2016年日本東京便推出「數位警察」，但一直到NGT48成員山口真帆去年12月被2名男子在自家玄關處襲擊一事曝光，該團體營運方發放防狼警報器給所有成員，有網友開始在推特上推廣「數位警察」，聲稱比警報器好用後，這款App才爆紅。

日本警察Keiko Toyamine表示，目前該款App被下載超過23萬7000次，受歡迎程度到每個月增加1萬名用戶。受害者往往害怕呼救，但該款App可以幫助他們在沉默中求助。根據東京都警視廳的最新數據，2017年接獲東京火車和地鐵近900起的騷擾案件，不過Keiko Toyamine認為，這只是冰山一角，有更多受害者不敢出聲。

住在北海道Yui Kimura表示，每次去東京總是提心吊膽，因為隨時可能被可疑男子騷擾，因此在東京地鐵中總是提高警覺；日本社會工作者Akiyoshi Saito表示，日本的傳統偏見「男性優於女性」，使火車上性騷擾案件猖獗。

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