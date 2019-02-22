人氣女偶像被襲擊 日警「防狼App」意外爆紅

2019-02-22 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京警視廳在2016年開發一款App「Digi Police」（數字警察），日前用戶突然狂增，至今下載量突破16萬次，其走紅的契機在於偶像團體「NGT48」成員被男子擅闖自家施暴的事件曝光，事後團體營運方提出的對策不夠好，讓網友紛紛在網路上推薦這款由行政部門推出的防犯App。

據《日經中文網》報導，現年23歲的NGT48成員山口真帆，去年12月被2名男子在自家玄關處襲擊一事曝光後，該團體營運方發放防狼警報器給所有成員，結果卻被粉絲們相繼批評防範力度不夠，因此有網友開始在推特上推廣Digi Police，他們稱這款官方App比一般的警報器更有效。

報導指出，當用戶碰到危險時，只要觸碰螢幕上的報警器圖案，手機就會發出最大音量的電子音，並向預先設置的電子信箱發送緊急通知，傳送手機當下的所在位置；另外，若用戶在人多的地方被騷擾，卻因太過害怕而無法發出聲音求助，則可使用「擊退色狼」功能，此時螢幕會自動顯示「我遇到色狼了，請您幫幫我」的字樣，方便用戶向周圍民眾求助。如果點擊螢幕，也會發出「請停止」的嚇阻聲。

據了解，Digi Police光是1月份的下載量就暴增至1.3萬次，以行政部門開發的App而言相當罕見。警視廳透露，該App在3月將會進行大幅改版，加強更多防犯功能，例如在地圖上顯示附近派出所的位置等。

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