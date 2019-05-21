外國勢力介入？斯里蘭卡恐攻用IS最愛「撒旦之母」炸藥

2019-05-21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡上個月發生復活節連環恐攻，造成258人死亡，500人受傷。如今調查人員表示，自殺炸彈客使用的是伊斯蘭國（IS）愛用的「撒旦之母」炸藥，顯示恐攻很可能有國外勢力介入。

綜合外媒報導，斯里蘭卡上月21日發生復活節連環恐攻，3座教堂和3間酒店被炸彈襲擊。調查人員指出，自殺炸彈客使用的炸彈為三過氧化三丙酮（TATP），IS稱之為「撒旦之母」（Mother of Satan）。

這些炸彈是由當地、具有伊斯蘭國專業背景的聖戰士製造。偵辦人員表示，涉及這次恐攻的極端團體「國家一神教團」（NTJ）一定有國外幫助，才能組裝這些炸彈。官員指出：「這不是能透過觀看YouTube影片習得的東西，他們必須面對面傳授這類技術。」

斯里蘭卡陸軍總司令森納那亞克（Mahesh Senanayake）上周表示，至少已有2名嫌疑人在卡達和沙烏地阿拉伯被捕，這顯示恐攻很可能有國際聯繫。

斯里蘭卡警方也證實，今年1月在國內西北方發現的100公斤爆炸物，正是TATP。目前當局正在調查自殺炸彈客和外國嫌犯的旅行紀錄，以掌握這些炸彈教學課程是在何時何地進行的。

三過氧化三丙酮（TATP）又被稱為「熵炸藥」，它極為敏感，只要輕微摩擦或溫度稍高就會爆炸。TATP容易製作，2015年的巴黎恐攻、2017年英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）的自殺炸彈攻擊，和去年印尼教堂的攻擊行動，都曾使用這種炸藥。

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