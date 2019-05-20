「稀土牌」是中國的王牌嗎？ 中國學者：不可能

2019-05-20 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰白熱化，中共總書記習近平今天前往江西贛州市視察稀土產業，似乎釋放出打「稀土牌」的意味。雖然不少人對「稀土牌」寄予厚望，不過，中國人民大學國關學院教授時殷弘表示，「美國動那麼大的勁來打貿易戰，暫時不出口稀土，它就能聽你的嗎，不可能。」

日前，網路上便已傳出「中國可以打稀土牌」的言論。習近平今日在中美貿易談判代表、中國國務院副總理劉鶴的陪同下，前往贛州市考察希土產業，更加強化了與中美貿易戰的聯想。

由於目前美國約有80%的稀土是從中國進口，因此不少人對「稀土牌」寄予厚望。

不過，時殷弘則認為，儘管稀土可能成為中國反制美國的手段之一，但他並不同意稀土在中美貿易戰中能扮演決定性的角色。時殷弘分析指出，首先，中美貿易談判有幾項重大對立，但稀土不在其中；再者，美國雖依賴中國稀土，但可以找到替代。

時殷弘表示，中美貿易對抗涉及千百億美元的貿易額、雙方的經濟制度，還有中國自主權等，稀土遠非決定性的關鍵。時殷弘說，「美國動那麼大的勁來打貿易戰，暫時不出口稀土，它就能聽你的嗎，不可能。」他認為，稀土可以是反制手段，但不具備左右貿易戰的重量。

雖然「稀土牌」能否在中美貿易戰中，達到中方預期的效果仍在爭辯中。不過，根據本報今日報導，美國德州的Blue Line集團已經和澳洲出產稀土的Lynas簽署合作備忘錄，要在美國本土建立稀土分離工廠。而Lynas是除了中國外，最大的稀土公司，雙方的合作可以彌補美國最缺乏的分離技術。

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