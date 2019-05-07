為實現「安金會」 安倍讓步：不帶預設條件

2019-05-07 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三過去堅持以解決北韓綁架日本人問題，作為與北韓領導人金正恩會面前提，不過昨（6日）晚，安倍一改立場宣布，將在無預設條件下的情況下實現「安金會」。

日前北韓朝空發射火箭驚動國際，日、美領導人於昨晚進行電話協商。會後安倍晉三就日人綁架問題表示：「必須不附帶條件，由我本人親自會面金正恩委員長。」強調「將帶著抓住一切機會的決心解決這個問題」。

1970至1980年代，日本發生多起綁架案，後來證實遭到北韓特工綁架。日方以解除部分對北韓的單獨制裁，並同意在適當時期對北韓提供人道援助，來換取北韓承諾重啟被綁日人的調查行動。

日本前首相小泉純一郎2002年曾經到北韓訪問，達成「平壤宣言」，北韓送回5名人質，其他則以死亡或未入境等理由搪塞，或提供他人的遺骸充數，並以此稱「綁架問題已解決」。日方認為仍有被綁日人在北韓，將持續調查，同時敦促北韓正視問題。

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