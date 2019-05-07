重大進展！日墜海 F-35A部分殘骸、黑盒子找到了

2019-05-07 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在上月9日晚間，於青森縣三澤市外海訓練時失聯，失事至今近1個月後，搜索進度終於有重大進展，在1500公尺深的海底，發現黑盒子及部分機體。

據日本《共同社》報導，在F-35A失事近1個月以來，僅發現部分尾翼，飛行員和大部分機體尚未尋獲，今（7日）終於有重大進展，防衛大臣岩屋毅表示，海洋研究開發機構的海底廣域研究船「解明號」，在三澤基地以東約135公里、水深1500公尺海底發現失事戰機的部分機體，以及俗稱黑盒子的飛行紀錄器。

岩屋指出，發現的機體殘骸為駕駛座、擋風玻璃，但是飛行紀錄器受損嚴重，裡頭的記憶體也遺失，目前難以從中查明失事的確切原因，目前仍在積極找尋失蹤的飛行員以及其他機身。

由於擔憂中俄兩國會派出潛艦搶先獲取F-35A殘骸，導致軍事機密外洩，美國積極與日本合作搜索，上月底美國深海搜索船「梵高號」也抵達戰機失聯海域加強搜索範圍，《共同社》曾指出，美方參與搜尋墜落的自衛隊飛機實屬罕見。

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