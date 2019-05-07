回顧歷來5次大規模滅絕 地球恐進入另一次大滅絕

2019-05-07 00:38

〔中央社〕聯合國今天發布報告說，地球百萬物種瀕臨滅絕。科學家說，人類是否把地球推向「大規模滅絕」可能是定義的問題，但無論以何種方式衡量，生物消失的速度令人深感震驚。

聯合國政府間生物多樣性和生態系統服務科學政策平台（IPBES）主席華森（Robert Watson）表示：「在地球過去5個階段的大規模滅絕中，每一次大規模滅絕我們損失了75%的物種。」

華森領導的聯合國生物多樣性科學小組公布報告，針對大自然的現狀提出令人擔憂的評估。

在以往數個世紀裡，地球損失了大約2%的物種，按照這個標準，仍遠低於75%的門檻。

但若目睹物種正在滅絕的速度，那麼前景就會變得更為黯淡。

這份報告的結論指出，當前滅絕的速度較過去1000萬年的平均值增速達數百倍，以這樣的速度發展下去，人類很可能在數百年內達到75%的門檻。

以下是過去5億年來地球經歷最大規模的滅絕，化石紀錄顯示，每次滅絕出現在地質年代交界時期。

●奧陶紀滅絕（Ordovician extinction）

發生時間：約4億4500萬年前

物種損失：60%至70%

可能原因：短暫卻劇烈的冰川期

當時大多數的生物都在海洋裡，一般認為，全球迅速形成的冰川，凍結世界上大部分的水，導致海平面急遽下降，海綿動物和藻類等海洋生物，以及原始的蝸牛、蛤蜊、頭足類動物（cephalopod）和被稱為甲胄魚的無顎魚，都因此無一倖免。

●泥盆紀滅絕（Devonian extinction）

發生時間：約3億7500萬至3億6000萬年前

物種損失：高達75%

可能原因：海洋中的氧氣消耗殆盡

海洋生物又一次受創最重，海平面的波動、氣候變遷和小行星撞擊都是可能的原因。另有理論主張，陸生植物生命大量繁殖釋放化合物，導致淺水水域的氧氣耗盡，雖然有些物種倖存，生活在海洋底層的硬殼生物三葉蟲是眾多受害者之一。

●二疊紀滅絕（Permian extinction）

發生時間：約2億5200萬年前

物種損失：95%

可能原因：小行星撞擊、火山噴發

此一滅絕之母「大滅絕」（Great Dying）同樣摧毀了海洋和陸地生命，也是唯一使得昆蟲幾乎消失殆盡的滅絕。部分科學家說，這發生在數百萬年之間，其他科學家則認為高度集中在20萬年期間。

在海洋中，之前兩次滅絕都倖存的三葉蟲最終全數消失，部分鯊和硬骨魚也無法倖免。在陸地上，麝足獸屬（moschops）的大型爬蟲類無一倖免。小行星撞擊、甲烷釋放和海平面波動都是可能的原因。

●三疊紀滅絕（Triassic extinction）

發生時間：約2億年前

物種損失：70%至80%

可能原因：說法不一，莫衷一是。

神秘的三疊紀滅絕消滅許多大型陸地動物，其中包括大多數的祖龍類，恐龍就是從祖龍類演化而來，現存鳥類、鱷與祖龍類有親緣關係，而大多數大型兩棲動物也消失了。

另有理論指出，盤古大陸（Pangea）解體期間的大範圍岩漿噴發，可能釋放巨量的二氧化碳，導致全球暖化失控。其他科學家則質疑小行星撞擊是主因，但還沒有找到相關的隕石坑。

●白堊紀滅絕（Cretaceous extinction）

發生時間：約6600萬年前

物種損失：75%

可能原因：小行星撞擊

太空隕石是造成白堊紀滅絕的頭號可能原因，全球非鳥類恐龍從暴龍至三角龍屬全數滅盡，墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）附近的大型隕石坑，支持了小行星撞地球的假設。

不過多數哺乳動物、烏龜、鱷與青蛙存活，還有鳥類與多數海洋生物，包括鯊、海星與海膽。因恐龍消失殆盡，哺乳動物大量繁衍，最終產生了恐造成第6次大規模滅絕的人類。

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