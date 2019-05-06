曾騙得1.4億！ 詐騙集團金主躲菲國 持假護照出境落網

2019-05-06 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕2017年，拉脫維亞破獲一個大型跨國詐騙集團，110名嫌犯都來自台灣，已被陸續遣返回台，33歲的黃姓詐騙集團金主躲在菲律賓近1年。3日黃嫌持偽造的菲律賓護照欲出境時，遭當地警方逮捕。

綜合外媒報導，黃姓男子（Huang Chung-Chia）現年33歲，去年6月2日他以觀光簽證入境菲律賓，簽證有效期限為59天，早已過期。這次黃男透過不法管道買到偽造的菲律賓護照後，意圖飛往柬埔寨首都金邊，於馬尼拉國際機場遭菲律賓移民局旅行管制暨執法部門（TCEU）查獲。

2017年8月，拉脫維亞破獲一個大型跨國詐騙集團，黃男正是該集團的幕後金主。集團110名成員都來自台灣，主嫌招募外語能力極佳的男子到拉脫維亞，詐騙中國及港澳地區民眾。他們曾在短短不到1個月內，就騙得新台幣1億4千萬。

黃男逃往菲律賓後，台中地方檢察署對黃男發布通緝。駐菲代表處也致函菲律賓移民局，通知對方黃男護照已被註銷，請菲律賓加強出入境查緝。3日黃男遭查獲後，代表處獲報前往查證，確認黃男身分無誤，昨日將黃男移送移民局外國人拘留所。

駐菲代表處警政祕書王智勇表示，由於黃男持有偽造的菲律賓護照，涉嫌偽造文書，代表處將與菲律賓移民局聯繫，待結案後會儘速將黃男遣送回國歸案。

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