菲律賓公布新一波免簽國......不包括台灣

2019-05-05 22:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓公布新一波免簽證待遇國家，但台灣仍未被納入免簽待遇對象。外交部今天對此表示，菲律賓駐台單位運作經費主要來自簽證規費收入，我方雖持續籲請菲國政府編列預算，但目前尚未實現；將持續進洽菲律賓，爭取我國人免簽待遇。

我國自2017年11月起試辦給予菲律賓國民來台觀光免簽證，可停留14天，經延長將在今年7月底截止；菲律賓則是在2015年7月1日起正式啟用電子旅遊憑證（ETA）系統後，提供我國民眾線上申請菲國旅遊簽證，我國人可持電子簽證在菲停留30天。

菲律賓外交部今（5）公佈訊息指出，為大力促進其旅遊發展，開放新一波國家和地區免簽證優惠待遇。新一波名單中分為東協、亞洲、大洋洲、美洲、歐洲、非洲及中東地區等區域，但台灣仍未納入清單中，與北韓是整個亞太地區中唯二未被列入免簽名單的國家。

外交部今天對此表示，爭取菲律賓政府比照給予其他國家免簽待遇給予我國人相同待遇，是政府持續向菲國交涉的重要事務，從未間斷。

外交部並說明，菲律賓處理台菲兩國雙邊事務的馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）的運作經費，並非來自菲國政府預算，主要來自簽證規費收入，因此我方雖持續籲請菲國政府編列MECO經費預算，但目前尚未實現。

外交部強調，我駐菲律賓代表處將持續進洽菲方，爭取予我國人免簽待遇。

＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/