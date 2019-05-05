杜特蒂硬起來？ 菲律賓政府：誓言捍衛南海主權

2019-05-05 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府週日（5日）表示，誓言捍衛該國在南海爭議海域的領土主權，以回應請願人士批評當局對中國「入侵和破壞行為」坐視不管。

《德國之聲》報導，菲律賓環保人士和漁民協會聯合發起請願，批評政府沒有對中國在南海3座島礁斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）和美濟礁（Mischief Reef）的「入侵和破壞行為」採取回應措施。

菲國最高法院因此下達環境權利保護法令，要求當局保護並恢復爭議島礁的海洋環境。對此，菲國政府週日表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對該國領土上發生的違反環境法律行為「責無旁貸」，有沒有最高法院的指令都一樣。

總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）強調，保護西菲律賓海（中國稱南海）的海洋生態系統，已是政府首要關切的事情，「我們要向國民保證，本屆政府堅決捍衛國家領土主權，保護海洋環境不受任何企圖侵犯和破壞者的傷害」。

中國政府聲稱擁有幾乎整個南海的主權，但2016年7日，國際仲裁法院裁定，北京在南海的所謂「九段線」劃界沒有法律和歷史基礎。

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