印度大選第5輪投票前夕 地方官員疑遭激進份子槍殺亡
列印

2019-05-05 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度馬拉松式的國會大選將在6日進入第5輪投票，不過警方5日證實，有地方黨部主委4日在主權爭議的喀什米爾區，疑似被伊斯蘭激進份子開槍攻擊，因此中彈身亡。印度大選期間屢傳暴力事件，為選舉蒙上陰影。

喀什米爾是印度唯一以穆斯林為主的省分；65歲的米爾（Gul Mohammad Mir）和現任總理莫迪（Narendra Modi）同屬印度教至上主義的印度人民黨（BJP），他4日在位於喀什米爾地區阿納恩特納格區（Anantnag）的住處被射殺。

印度國會大選自上個月開始後，已發生數起攻擊事件，印度警方表示，最新一起意外還包括附近蘇平區（Shopian）原訂在6日作為投票所的地方竟遭人縱火。

印度國會大選自4月11日展開，預計於5月19日結束，被稱為「史上最大的民主工程」。然而印度選情激烈，在政黨敵對的情況下，政治殺戮屢見不鮮。

  • 米爾（見圖）4日在位於喀什米爾地區阿納恩特納格區的住處被射殺。（圖擷取自推特）

    米爾（見圖）4日在位於喀什米爾地區阿納恩特納格區的住處被射殺。（圖擷取自推特）

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