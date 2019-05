印度大選第5輪投票前夕 地方官員疑遭激進份子槍殺亡

2019-05-05 23:10

〔即時新聞/綜合報導〕印度馬拉松式的國會大選將在6日進入第5輪投票,不過警方5日證實,有地方黨部主委4日在主權爭議的喀什米爾區,疑似被伊斯蘭激進份子開槍攻擊,因此中彈身亡。印度大選期間屢傳暴力事件,為選舉蒙上陰影。

喀什米爾是印度唯一以穆斯林為主的省分;65歲的米爾(Gul Mohammad Mir)和現任總理莫迪(Narendra Modi)同屬印度教至上主義的印度人民黨(BJP),他4日在位於喀什米爾地區阿納恩特納格區(Anantnag)的住處被射殺。

印度國會大選自上個月開始後,已發生數起攻擊事件,印度警方表示,最新一起意外還包括附近蘇平區(Shopian)原訂在6日作為投票所的地方竟遭人縱火。

印度國會大選自4月11日展開,預計於5月19日結束,被稱為「史上最大的民主工程」。然而印度選情激烈,在政黨敵對的情況下,政治殺戮屢見不鮮。

JUST IN: Terrorists have shot dead a BJP worker Gul Mohammad Mir in Nowgam Verinag area of Anantnag in South Kashmir. He was rushed to the hospital where he succumbed. Police has cordoned off the area and registered a case. More details being ascertained by J&K Police. pic.twitter.com/y5FnOTEftc