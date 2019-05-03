醫生曝「戴隱形眼鏡睡覺」下場 照片獲30萬次分享

2019-05-03 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納的眼科醫生沃爾默（Patrick Vollmer）29日在臉書公布「帶隱形眼鏡睡覺致眼疾」的系列照片，其中，有的照片在眼珠中透出白色的壞死組織，有的照片眼珠則是螢光色，看起來相當驚人。

沃爾默指出，照片中所有的患者因為戴著隱形眼鏡睡覺，感染了綠膿桿菌，造成角膜潰瘍，而這類疾病有高機率會讓患者快速失去視力，進而導致永久性失明。綠膿桿菌會在短時間內快速增長，接著開始吞噬病患的眼角膜，留下濃稠的白色壞死組織，儘管可以透過抗生素滴劑和類固醇治療，不過仍可能會對患者的視力造成損害。

沃爾默表示，為了矯正屈光不正的問題，現代有許多人習慣長時間配戴軟式隱形眼鏡，甚至在睡覺時也沒有拔下來，然而，這個行為也導致微生物侵入角膜感染的病例越來越多。

最後，他呼籲民眾在睡前還是多花幾秒，拔除隱形眼鏡，以免造成無法挽救的傷害，同時也希望看到這些照片的人，能提醒週遭的朋友及家人要正確佩戴。而該文也引起網友熱烈迴響，發文短短5天已獲得4.7萬個讚、30萬次分享及22萬則留言。

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