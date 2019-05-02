美國核准加熱式菸品上市 菸商振奮環保團體皺眉

2019-05-02 20:39

〔中央社〕美國食品暨藥物管理局於台灣時間1日正式核准菲利普莫里斯國際公司的加熱式菸品在美國上市銷售，對競爭激烈、市場卻逐年萎縮的菸草業將可能帶來正面刺激，或許也將再度引起各界對菸害的激烈討論。

菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International, PMI）名為iQOS的「菸草加熱系統」，在台灣慣稱為加熱式菸品，早在2014年就推出，並於日本、義大利等國上市，這套產品也使用菸草，但它使用加熱而非燃燒的方式，和傳統紙菸不同。

美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）在聲明中表示，經由縝密科學分析和風險評估後，基於該產品產出的有毒物比一般燃燒式香菸更低或更少，認為核准上市對保護公眾健康是個「適當的」決定。

不過FDA強調，核准上市並不代表產品是安全的，或是FDA「認可」的，同時將對此菸品設下嚴格的行銷限制，避免青少年輕易取得。

核准生效之後，PMI將負責iQOS的國際銷售，奧馳亞集團（Altria Group）則負責美國國內銷售；PMI於2008年自奧馳亞集團中獨立出來。

根據美國財經媒體CNBC報導，這項核准令是菲利普莫里斯和奧馳亞的重大勝利，因為在全美吸菸人口逐年下降之際，iQOS是兩家公司擺脫傳統紙菸、邁向未來的重要產品。

美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）推估全美目前吸菸人口為3430萬人。去年，像iQOS這種號稱可降低風險的菸品，占PMI年度營收296.3億美元的14%，該公司希望在2025年前，能將占比提升到38%至42%之間。

iQOS加熱菸草的溫度大約攝氏350度，低於傳統紙菸的攝氏600度，FDA的測試發現，加熱式菸品產生的煙霧和紙菸相較，具有種類更少、含量更低的有毒化學物，但擁有差不多濃度的尼古丁，因此可用來作為放棄紙菸的替代品。

CNBC分析，前局長高特里布（Scott Gottlieb）是FDA政策大改變的關鍵人物，因為他認為尼古丁替代品可以作為想要繼續吸菸者的一種選擇。

但CNBC報導，反菸團體不同意這種說法，他們認為「加熱而未燃燒」的說法，只是大菸草公司為留住吸菸者所使用的花招，以免菸商獲利逐年萎縮。

目前加熱式菸品在美國被視為香菸的一種，但不算是電子煙；電子煙一般定義為不使用菸草的產品。

衛福部提醒，「吸菸有害健康」、「吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫」、「孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足」、「戒菸可減少健康的危害」。

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