不能再忍了 加拿大輿論要求政府對中國「硬起來」

2019-05-01 18:41

〔中央社〕昨天又有一名加拿大公民在中國被判死刑。隨著加中關係急速惡化，加國輿論要求杜魯道政府「硬起來」、全盤調整與中國往來的錯誤觀念和政策、甚至有人要求「制裁中國」。

從去年12月1日加拿大應美方引渡要求在溫哥華機場逮捕華為財務長孟晚舟之後，中國隨即於10日拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）；原本號稱「開啟黃金時代」的加中關係，一夕由金色轉成死灰。

今年1月，遼寧省大連市法院宣布將涉嫌在中國走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）改判死刑；3月，北京以驗出有害生物為由，禁止加拿大油菜籽輸入中國，直接封殺加拿大對中國出口的一大重要命脈。之前也有消息傳出，中國開始瞄準加拿大大豆和豌豆出口。

昨天，廣東省江門市中級人民法院以製造販運甲基安非他命為由，判處加籍嫌犯范威（Fan Wei，譯音）死刑，更讓已降至冰點的加中關係雪上加霜。

加拿大輿論面對中國在孟晚舟事件中採取「人質外交」、「死刑外交」和「經濟勒索」，連日來反應激烈。炮火隆隆聲中，不乏多位前駐中國大使及外交官語重心長的建言。

曾於2009年至2012年擔任加拿大駐北京大使的馬大維（David Mulroney）昨天在「環球郵報」（The Globe and Mail）撰文表示，眼看國民命在旦夕，加拿大有必要慎重全盤重修原先對中國的錯誤觀念。

馬大維表示，遭逢這樣可怕的事件，加拿大需要重塑與中國的關係；加拿大至今仍處於對中國的錯誤觀念之下，北京給什麼，加拿大政府和企業階層就天真地幾乎全面接收。

馬大維表示，杜魯道政府過去說與中國的關係是「廣泛往來」（comprehensive engagement），但從今而後，加拿大應該更聰明地依自身利弊行事。

馬大維說：「面對一個任意扣留外國人的國家，不分青紅皂白鼓勵國民赴中國旅遊和派代表團去中國的日子已結束了。……以後和北京打交道 ，『聰明』比『廣泛』好，而且肯定是『少』比『多』好。」

加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）副主席、前外交官羅伯森（Colin Robertson）則表示，現在該是杜魯道政府「硬起來」的時候了。

羅伯森說，如果加拿大政府不對油菜被禁運有所回應，接下來，牛肉、豬肉、海鮮可能下一個遭殃。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）之前表示要派代表團去中國溝通油菜籽禁運問題。但羅伯森認為，任何加拿大代表團的成功都不會來自中國，加拿大應派團造訪東南亞國家協會（ASEAN）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國所在的市場，並將原本派在中國的貿易專員改派到這些市場來推廣貿易。

羅伯森還主張對那些剝奪了康明凱與史佩弗人權的人，實施「全球馬尼次基法」制裁（Magnitsky sanctions）、暫停中國高階官員子女的學生簽證、驅逐中國駐加大使。

加拿大前駐北京大使趙樸（Guy Saint-Jacques）之前也表示，加拿大政府此刻必須反擊，他建議驅逐在加拿大為2022年北京冬季奧運受訓的所有中國運動員。

羅伯森說：「（被打之後）湊上另一邊臉頰、期盼對方改變心意，是行不通的。被當成人質的加拿大公民和油菜籽農夫都需要幫助。杜魯道先生，該是反擊的時候了。」

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With lives at stake, Canada’s misguided vision of China demands a careful reboot

曾於2009年至2012年擔任加拿大駐北京大使的馬大維（David Mulroney）昨天在「環球郵報」（The Globe and Mail）撰文表示，眼看國民命在旦夕，加拿大有必要慎重全盤重修原先對中國的錯誤觀念。（擷自「環球郵報」）

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