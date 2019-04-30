密謀血洗洛杉磯 效忠ISIS美退伍軍人落網

2019-04-30 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍一名退伍軍人在網上聲稱，他在不久前效忠伊斯蘭恐怖組織（ISIS），為了報復紐西蘭基督城槍擊案，他密謀28日在洛杉磯附近發動大規模恐怖攻擊，幸而在26日就被警方逮捕。

綜合外媒報導，26歲的杜明戈（Mark Steven Domingo）曾在2012年9月至2013年1月期間派駐阿富汗，今年3月他在網路平台貼文，指出美國需要有個像是拉斯維加斯2017年發生的58死槍擊事件，隨後又表示，紐西蘭基督城槍擊案勢必會得到報應。因此，他計畫28日在加州長提的一場白人民族主義聚會上，引爆填滿鐵釘的自製炸彈。據悉，鐵釘長達7.62公分，足以穿透人的內臟。

美國當局昨天（29日）表示，聯邦調查局（FBI）得知消息後，暗中安排線民扮演一名炸彈專家，和杜明戈進行聯繫，過程中，杜明戈表明有意攻擊猶太人、警察、教堂、軍事機構和聖塔莫尼卡海灘碼頭，此外，杜明戈表示自己有作戰經驗，且支持暴力的伊斯蘭聖戰。

報導指出，杜明戈26日在收下探員送交的假炸彈包裹時遭到逮捕，並被控企圖向恐怖份子提供實質援助，如罪行成立，最高將面臨15年徒刑。對此，聯邦檢察官韓納（Nick Hanna）表示：「這項調查成功阻止一名前軍人帶來的威脅，他不只受過訓練，還不斷強調要引發最大傷亡事件。」

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