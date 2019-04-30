斬殺大蛇、呼風喚雨！日本天皇交接讓鎮國「三神器」引注目

2019-04-30 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁今（30）日進行退位儀式，也是平成時代的最後一天，即明（1）日凌晨零時起就由其子德仁繼位，開啟令和時代。今日明仁天皇於皇居宮中三殿進行「退位禮正殿之儀」，傳說中的鎮國之寶「三神器」也轉交給侍從保管，也讓外界對其相當好奇。

據《BBC》報導，神道教為了與神靈連結因此相當重視儀式，而三神器在神道教中佔有重要地位，也是象徵皇位的權力象徵，由皇室代代相傳，但從來沒有人看過其真面目，名古屋大學教授河西秀哉表示，三神器的製造年代仍是謎團，「甚至連天皇都沒看過」。

三神器分別為「八咫鏡」、「天叢雲劍」、「八呎瓊勾玉」，八咫鏡被認為至少有千年以上的歷史，據傳目前存放於日本三重縣的伊勢神宮，被認為是三神器中最神聖的存在，象徵正直與天皇的智慧，在交接儀式中也是單獨於皇居的賢所內個別進行。另外，日本法院也以八咫鏡作為象徵，代表司法的公正廉明。

天叢雲劍出現在日本最早史書《古事記》，傳說古神須佐能乎遇上吃人的妖魔八岐大蛇，八岐大蛇有八個頭、八條尾巴，須佐能乎持十拳劍將大蛇的頭全數斬下，並在尾巴發現了天叢雲劍，隨即將它獻給神道教最高神祇「天照大神」。

天叢雲劍象徵天皇的勇氣，一說此劍擁有控制風向的力量，目前存放於愛知縣的熱田神宮，但其存在與否與其真實性至今仍有爭議。

八呎瓊勾玉則被認為製成於西元前1000年，是一個彎曲狀的玉石裝飾品，傳說天照大神躲藏在洞穴時，神祇玉祖命將製作出來八呎瓊勾玉，吸引天造大神走出洞穴，讓光亮重返世界。八呎瓊勾玉象徵天皇的慈悲，也是目前最有可能保存下來的實物，據信被供奉於東京的皇居。

明（1）日上午10點30分，新天皇德仁將至皇居松之間進行「劍璽等繼承之儀」，伴隨三神器「八咫鏡」、「八呎瓊勾玉」、「天叢雲劍」。這場日本皇室的大典，也讓日本古代傳說再次廣受世界討論。

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