影片曝光！黑猩猩熟練滑手機 珍古德憂：錯誤觀念

2019-04-29 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站《IG》近日瘋傳一則黑猩猩熟練地使用智慧型手機的影片，而且影片中的黑猩猩所使用的軟體就是《IG》，瀏覽的內容還是拍攝黑猩猩自己的影片。不過這樣的做法，也讓長期致力於黑猩猩野外研究的知名動物學家－珍·古德非常擔憂。

綜合外媒報導，這則影片是由動保環境人士荷斯敦（Mike Holston）所上傳，影片公布至今超過186萬次瀏覽。影片中黑猩猩不只是把玩智慧型手機而已，從黑猩猩使用手機的方式看來，牠熟悉《IG》的使用方式，會使用手勢往左滑動返回上一頁，也會向下滑動瀏覽更多內容。

荷斯敦在這篇貼文的內容表示，「每天我上我都在思考如何改變世界，讓人們更去愛美麗的野生動植物和生態」。他坦言，他願意為了任何動物捨身擋子彈。不過，有網友認為荷斯敦這樣的做法是，利用動物滿足個人利益和娛樂人類，揶揄荷斯敦，竟用這種作法拯救地球。

對此，珍·古德（Dame Jane Goodall）擔心影片可能會助長錯誤的觀念，她表示，黑猩猩是高度社會化動物，具有複雜的感情。影片內容讓黑猩猩「寵物化」，儘管這樣的想法包含善意，卻可能助長非法交易，使得瀕臨絕種的黑猩猩遭到走私販賣，更容易讓黑猩猩沒有受到完善的照顧，最後被棄養。

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黑猩猩熟練地使用手機

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