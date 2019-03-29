盜獵慘劇！2幼熊見媽媽遭射殺放聲尖叫 仍遭一槍斃命

美國一對父子去年4月非法盜獵1頭母黑熊和2隻幼熊，獵殺結束父子倆擊掌慶祝。（圖擷取自Youtube－The Humane Society of the United States）

2019-03-29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加一對父子去年4月非法盜獵1頭母黑熊和2頭幼熊，獵殺結束父子倆擊掌慶祝，殊不知一切過程都被監視器拍下。有關當局近日公布監視器畫面並強調，「這是沒有人觀看的時候，美國荒野中可能發生的事情」。而這對父子都遭判刑、罰款以及吊銷打獵執照。

綜合外媒報導，41歲的安德魯（Andrew Renner）與18歲的兒子奧文（Owen Renner）持手槍、步槍，朝樹洞裡冬眠的母熊射擊，2名小熊面對突然降臨的厄運感到恐慌，但仍在尖叫聲中遭到射殺。2人撿拾掉落的彈殼，與母熊的屍體合照，然後將母熊剝皮取肉，2天後父子倆回來處理兩隻幼熊的屍體，而這一切過程都被監視器錄了下來。

兒子奧文在盜獵過程中甚至說了，「政府永遠不會知道，這件事與我們有關」不過，他不知道的是，被射殺的黑熊是阿拉斯加漁業與狩獵部（Department of Fish and Game ）與聯邦林業局（U.S. Forest Service）的研究對象，有關單位為了研究該地區日漸減少的黑熊是如何適應日漸增加的人類活動，才裝設了監視器，也因此整個偷獵過程都被錄了下來。

父子倆遭到當局逮捕時，父親安德魯還偽造射擊證明文件試圖幫兒子脫罪，不過監視器畫面鐵證如山令安德魯啞口無言。盜獵加上偽造文書以及唆使未成年人犯罪，安德魯被判入獄5個月，緩刑2個月，罰款9000美金（約新台幣27萬台幣），作案工具包括車輛、船隻、槍隻、滑雪板以及手機都遭到沒收，打獵執照也吊銷10年。他的兒子則是被判30日，處以緩刑需參加社區服務以及獵人講習，而他的打獵執照也被吊銷2年。

根據《華盛頓遊報》報導，美國人道協會（ Humane Society of the United States）27日時將該監視畫面的曝光，並在新聞稿中強調，「這是在沒有人觀看的時候，美國荒野上可能發生的事情」，人道協會將矛頭轉向政府，「聯邦法律目前禁止獵殺國家保護區內的黑熊，但是現任政府正在試圖推翻這項禁令。而如果在現在仍會發生這種令人髮指的殘酷行為，那麼推翻現行法律將使這種大屠殺受到鼓勵。」

有關當局近日公布監視器畫面並強調，「這是沒有人觀看的時候，美國荒野中可能發生的事情」。（圖擷取自Youtube－The Humane Society of the United States）

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