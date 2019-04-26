台灣珍稀褐鷹鴞11年後現身 鳥友打燈搶拍遭抗議

2019-04-26 21:09

［記者黃旭磊／高雄報導］台灣稀有保育類貓頭鷹-褐鷹鴞出現，愛鳥人士開探照燈及閃光燈、播鳥音搶拍，不但干擾褐鷹鴞作息，也影響到附近居民的生活，只好撥打1999抗議。

褐鷹鴞本週過境愛河願景橋周遭，吸引大批愛鳥人士拍攝，由於褐鷹鴞晝伏夜出，且過境經長時間遷徙需休息，拍鳥人士為拍好畫面，播放鳥音、打探照燈、放閃光燈騷擾，嚴重干擾褐鷹鴞作息，而吵雜聲及燈光也影響居民生活，勸導無效後，乾脆打1999抗議。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，褐鷹鴞曾於2008年3月，停棲於大同國小校園，這次在中都一帶現身，受干擾後飛到河西路側，當地近高雄市美術館多住宅大樓，愛鳥人士搶拍影響到居民。

根據野生動物保育法第18及42條規定，民眾不得對保育類野生動物騷擾，違者將處一年以下有期徒刑，併科新臺幣六到三十萬元罰金。

林昆海表示，鳥隻外型類似日行性猛禽，擁有亮黃色大眼，為中小型夜行性猛禽，也是台灣珍稀二級保育鳥類。

農業局說，褐鷹鴞現身市區多屬過境鳥，希望民眾給予寧靜安穩空間，也將行文工務局、養工處及警察局，加強巡查勸導，遇有觸法行為絕不寬貸。

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