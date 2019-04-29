澳洲日出茶太爆醜聞 10年來苛扣員工薪水達1.3億

2019-04-29 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕源於台灣新竹縣的全球知名飲料連鎖加盟店「日出茶太（Chatime）」，在澳洲的加盟店傳出苛扣員工薪資的醜聞，遭苛扣的薪資總額高達澳幣600萬元（約新台幣1.3億元）。澳洲最大反對黨工黨（ALP，Australian Labor Party）承諾，將對此事件成立調查小組。

根據《雪梨先鋒晨報》今日報導，有越來越多的審計資料顯示，日出茶太存在系統性問題。在2018年一項針對20多家日出茶太加盟店的審計中發現，有高達86%的員工，薪資遭苛扣。澳洲《時代報》與《雪梨先鋒晨報》調查發現，日出茶太苛扣員工薪資可追溯至2009年，遭苛扣的薪資總額達澳幣600萬元（約新台幣1.3億元）。

研究加盟經營模式的律師迪帕克（Deepak Shankar）指出，日出茶太的加盟合約並不完整，使有意加盟的潛在加盟者，在加盟前缺乏足夠的細節理解經營加盟店所涉及的費用。報導指出，平均下來5年的特許經營權成本約為30萬澳幣（約新台幣665萬元）。

報導表示，2016年日出茶太曾委託外部對其進行審計，當時審計的結果就指出，「可能由於加盟體系的系統性問題，針對日出茶太的審計結果顯示出，日出茶太存在高度不符合規範的事項。」

2016年的審計文件指出，由於加盟業者沒有制定紀錄工時的制度，且薪水皆以現金支付，因此沒有任何書面證據得以證明勞工已獲得工資。同年在另一間加盟店的審計中則發現，員工的薪資不包含退休金，且員工沒有得到適當的帶薪休息。另外，加盟業者在監督與識別外籍員工簽證權利的制度上「令人不滿」。

報導指出，澳洲「公平工作調查專員署」（Fair Work Ombudsman）在調查日出茶太期間，已先要求日出茶太償還低薪工人澳幣17.5萬元（約新台幣380萬元）的薪資。而澳洲平等工作監察署在上個月，已經指控一間日出茶太加盟店在2017年1月至11月間，苛扣17名員工薪資達澳幣4.6萬元（約新台幣100萬元）。遭欠薪者大多是持學生簽的外籍學生。

日出茶太對公平工作調查專員署的調查發出聲明表示，過去日出茶太的業務系統和薪資並沒有跟上日出茶太在澳洲的快速成長，也沒有跟上澳洲監管環境的複雜性，並表示目前已積極採取措施導正。

另外，報導指出，公平工作調查專員署也對其他同樣來自台灣的手搖飲料店品牌進行調查，包括「貢茶」（GongCha）和「歇腳亭」（Sharetea）。

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