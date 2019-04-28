他出2億！美名校入學爆家長行賄案 中國父母最豪氣

2019-04-28 23:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國上月揭發一起涉及多家明星大學的入學造假案，許多知名人士透過行賄方式，讓子女擠入名校窄門，總賄款達2500萬美元（約7.8億台幣）。美國之音（VOA）近日指出，有一名中國學生的父母為了讓孩子入學，不惜支付650萬美元（約2億台幣）的高昂代價。

據報導，這起入學行賄案牽涉洛杉磯南部一間名為「鑰匙全球基金會」（Key Worldwide Foundation）的非營利機構。美國麻州地區聯邦檢察官萊林（Andrew Lelling）上月12日對基金會負責人辛格（William Singer）等50人提起公訴，指控他們透過考試和偽造申請資料，協助有錢人家子女進入美國名校，目標包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等。

辛格已坦承犯罪，罪行包括幫助學生在SAT和ACT考試中造假，或在為學生填寫入學申請時，謊稱申請人是「學生運動員」等，總受賄款達2500萬美元。美國廣播公司（ABC）引述消息人士指出，調查結果顯示，中國家庭堪稱「大戶」，包括一對中國父母為了讓子女進入美國名校，向辛格支付650萬美元。另一位名為郭雪莉（Sherry Guo）的中國學生，其家人也豪砸120萬美元（約3700萬台幣），讓女兒一圓名校夢。

另一方面，不少好萊塢明星也捲入這起醜聞，包括曾出演美劇《慾望師奶》（Desperate Housewives）的女星費莉希蒂霍夫曼（Felicity Huffman），而她已在本月稍早向法院認罪，最高可能面臨20年徒刑。

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