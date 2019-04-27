連行賄也當冤大頭？為送子女入美國名校 中國家長砸2億

2019-04-27 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕上個月美國雜誌揭露，有中國的「富爸爸」涉嫌透過行賄美國入學顧問辛格爾（William Singer）將子女送入美國名校。有媒體披露，賄賂款項最高的正是來自中國的家庭，金額達650萬美元（約新台幣2億元）之譜。而在所有行賄的案例中，中國家庭所付出的金額也遠高於「行情價」的25萬元到40萬元美元（約新台幣773萬至1237萬元）。

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌上個月揭露，辛格爾開設「關鍵」（The Key）公司，專門辦理輔導學子入學業務。辛格爾在波士頓聯邦法院出庭時表示，公司為國際學生「開後門」，而其中包括「輔導」中國富家子女快速進入美國名校，藉此牟利。

綜合媒體報導，辛格爾的不法獲利高達2500萬美元（約新台幣7.76億元）。而在目前被揭露出的案例中，賄賂金額最高達650萬美元（約新台幣2億元），該中國家庭的身分目前並未曝光。另一起中國家庭行賄入學的案例，則是被法庭文件稱為「耶魯申請人1號（Yale Applicant 1）」的郭雪莉（Sherry Guo）。為了取得耶魯大學的入學資格，郭雪莉的家庭砸了120萬美元（約新台幣3700萬元）。

報導指出，在郭雪莉的父親對辛格爾表示願意「捐錢」給一所名校的隔天，辛格爾就將郭雪莉資料交給前耶魯女子足球隊主教練梅瑞迪斯（Rudolph Meredity），並且謊稱郭雪莉不但是南加州某知名足球隊的隊長，還是中國國家重點培養的球員。為此，辛格爾給了梅瑞迪斯一張價值40萬美元（約新台幣1237萬元）的支票，而梅瑞迪斯在上個月也已經認罪。在辛格爾的安排下，去年秋天郭雪莉順利錄取耶魯大學。

郭雪莉的律師辯稱，郭家不知道該怎麼申請美國學校，也沒有意識到這樣的「輔導」是非法的。目前郭雪莉已退學。有報導指出，包括「耶魯申請人1號」在內的2個中國家庭行賄案仍在接受檢方的調查，尚未遭起訴。

這宗美國有史以來最大宗的大學入學弊案，已有33名家長遭檢方起訴，包括已認罪的《慾望師奶》女星菲莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）。在大多被起訴的案例中，這些父母的賄賂金額則介於25萬元到40萬元美元（約新台幣773萬至1237萬元）之間，相較之下中國家庭所付出的金額遠高於「行情價」。

《華爾街日報》表示，中國家庭把子女送入美國就讀的案例日益增加，有得甚至會從國小開始唸起，並期望美國大學能錄取他們的子女。報導指出，雖然美國大學院校會審查協助外國學生申請學校的外國代理人，不過卻比較少注意國內的獨立大學顧問。

中國「富爸爸」狂擲650萬美元只為送子女進名校，辛格爾（前）的不法獲利高達2500萬美元。（美聯社）

為取得耶魯大學的入學資格，郭家砸了120萬美元。郭曾加入校內刊物，目前該網站已撤下。（圖擷取自The Yale Layer）

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