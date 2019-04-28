抖音短片流出！他仿六四挺立中國坦克前 網呼：勇者！

2019-04-28 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕網路上出現一支抖音短片，疑似一名中國人提著兩只塑膠袋至北京中國人民革命軍事博物館內參觀，並刻意停在坦克車展示台前面，看似模仿1989年六四天安門事件中隻身阻擋中國人民解放軍坦克車隊前進的男子「坦克人」，令網友直呼「世界第一條有意義的抖音片！」

中國音樂短片社群軟體「抖音」（Tik Tok）近日出現該短片，網友立刻將其備份至YouTube，認為這「在中國這是搵命搏（搏命）的行動。」也有人肯定「這應該是世界第一條有意義的抖音片」、「勇者」、「強國裡的強人⋯佩服」、「有創意！行為藝術呀！」、「其實人民並沒有忘記」等。

不少網友則擔心影片中的主角及該抖音用戶「我真擔心他會被消失」、「向這位英雄致最崇高敬意！希望平安」、「參觀者出得到門口嗎」、「應該已經變烈士了」等。

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