16公斤海洛因藏爽身粉罐！ 台泰合作逮2台灣籍嫌犯

2019-04-28 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕警政署刑事局與泰國肅毒總局合作，26日晚間逮捕2名計劃從泰國運毒出境的台灣籍男子。2名嫌犯為了掩人耳目，都將毒品藏在泰國當地熱銷的爽身粉罐裡，但最終還是逃不過警方的追查。

綜合媒體報導，刑事局國際刑警科日前接獲線報，指出近期將有台灣人從泰國走私毒品回台，刑事局駐泰警官因此與泰國肅毒總局共組專案小組，深入追查並鎖定2名台灣籍嫌犯身分。

專案小組得知陳姓嫌犯將於26日晚間從泰國廊曼機場返台，由泰國警方前往追查。在機場當場查獲陳嫌身上數個爽身粉罐，裡頭共藏有7.2公斤的海洛因毒品。陳嫌供稱，他不知道罐子裡是毒品，只是有人出3萬泰銖（約3.1萬台幣）要他把這些東西帶回台灣而已。

泰國警方繼續循線追查，發現另1名藏身於曼谷某公寓的台灣籍男性共犯，又在屋裡起出8.8公斤的海洛因毒品，同樣藏在爽身粉罐裡欲掩人耳目。

刑事局駐泰警官表示，2名嫌犯正由泰國警方偵訊中，刑事局將持續與泰國肅毒總局合作，向上追查毒品來源及國內集團主嫌。

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