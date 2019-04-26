斯里蘭卡總統證實 連環爆炸案主嫌已在恐攻中死亡

2019-04-26 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡日前發生連環爆炸攻擊事件，今日斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）證實，連環爆炸的主嫌伊斯蘭極端份子哈希姆（Zahran Hashim）已於恐攻中死亡。

綜合外媒報導，斯里蘭卡連環爆炸攻擊事件造成嚴重死傷，由於殘肢重複計算，相關單位將死亡人數下修到253人，席瑞塞納表示，當天帶頭攻擊首都可倫坡（Colombo）一家飯店的主嫌哈希姆，確認已死於攻擊行動中。

報導表示，年約40歲的哈希姆和一名「伊爾汗」（Ilham）的男子一同攻擊香格里拉飯店，由於案發後找不到哈希姆的行蹤，甚至是遺體，遲遲無法對哈希姆的生死下定論，不過席瑞塞納表示，從軍方情報單位提供的飯店監視錄影器中，錄下了哈希姆在引爆炸彈前的身影，不過爆炸過後他便音訊全無，推定遇襲身亡。

報導指出，哈希姆是一名極端的恐怖分子，為地方極端組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）的首領，在連環爆炸案前知名度不高，但不少當地穆斯林領袖曾向政府通報過哈希姆的危險性。

據了解，警方已追捕至少5名嫌犯，仍在調查約70名多名相關人，而斯里蘭卡國防部長費南度（Hemasiri Fernando）及警察局長賈雅桑達拉（Pujith Jayasundara）也相繼為這件嚴重的恐攻下台負責。

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