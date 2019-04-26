約3000輛共享汽車閒置 佔滿30多個籃球場宛如「汽車墳場」

2019-04-26 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享單車ofo自去年屢傳經營問題，更於今年撤出多個海外市場，而「共享汽車」也傳出過量，閒置的數千輛共享汽車竟佔滿一塊20畝（約4000坪）的空地，中媒將其形容為「一座汽車墳場」。

綜合外媒報導，中國杭州市西湖區錢塘江附近一處20畝（約4000坪）空地，相當於30多個籃球場，卻閒置約3000多輛共享汽車，經攝影機、無人機將該畫面拍下後開始引起民眾關注。

《新浪網》報導，2013年共享汽車崛起，快速發展不到2年就有數百家共享汽車企業成立，不過好景不常，2018年出現倒閉潮，不少共享汽車企業紛紛收攤走人，這次錢塘江邊出現一大片閒置的共享汽車才會引人矚目，質疑共享汽車市場是否面臨困境。

報導表示，共享汽車閒置情況約有1年，車身都印有共享汽車品牌「微公交」字樣，而當地居民也表示，這些共享汽車放置了一段時間，已經要開始搬遷到別的地方。

面對外界質疑共享汽車出現墳場，似乎走入困境，「微公交」電動汽車公司則出面回應質疑聲浪，表示所謂的墳場是公司正常運營、中轉、調度車輛所承租的場地，並非外界所說的面臨困境或是倒閉，而搬遷作業則是為了發展其他業務。

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