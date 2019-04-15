恐怖高利貸！大學畢業生借3.3萬 1年後要還1380萬

2019-04-15 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子在2017年剛畢業之際，為了償還信用卡費，向私人借貸公司簽下借據，拿到3萬3701元，不料竟在1年後，本金加利息共高達1380萬元，讓他最後決定報警處理，警方查獲借他錢的是1個專放高利貸的不法組織。

綜合外媒報導，這起事件發生在中國杭州，受害的男子2017年透過微信認識1名專門「借貸」的陳姓男子，被帶往1處辦公大樓簽下借據，他原先只是想償還人民幣3000元（約台幣1萬3802元）的信用卡費，但卻被對方以「行規」為由，要簽下1張2萬人民幣（約台幣9.2萬元）的借據。

受害人簽名之後，帶他前去借錢的陳姓男子表示，每借1萬人民幣要加收2675人民幣（約台幣1萬2307元）的手續費，且還款需「按照每週本息875元還款，持續20週」，還不得提早還完，受害人拒絕這些條件，對方卻拿出他剛簽好的借據作要脅，要去法院告他，無奈之下他只好選擇接受，雖簽了2萬人民幣的借據，卻只拿到7325人民幣（約台幣3萬3701元）。

受害人還到第7週時再也拿不出錢，對方要他去向另家私人借貸公司借錢來還，在2018年5月債務高達300萬人民幣（約台幣1380萬元），他與家人均被催債電話快要逼瘋，最後選擇報警，警方查獲該集團透過「設局借貸」放高息吸金，還有其他46名受害者，全案依詐欺、勒索移送法辦。

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