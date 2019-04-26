目睹媽媽與哥哥遭父親殺害 5歲男童逃命為警方指路尋屍

2019-04-26 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙特內里費島傳出殘忍命案，1名德國媽媽帶著10歲和5歲的兒子來到當地探望丈夫時，對方竟痛下殺手，僅有5歲男童逃出，警方據其提供線索後，找到男童媽媽和哥哥被棄屍的地點，並逮捕狠心的父親。

據《BBC》報導，當時發現男童在阿德赫附近山區遊蕩的婦女羅西（Rosi）透露，小男孩緊緊抓住她的手顯得很焦慮，由於自己聽不懂德語，因此急忙找友人前來幫忙，這才理解男童一直說著「我逃跑了，逃跑了。」

警方介入調查後，透過男孩的證詞在一處山洞中找到兩具遺體，涉有重嫌的男童父親則在公寓住處被逮捕。據了解，死者身上有被毆打的痕跡，但這位爸爸拒絕提供任何資訊，暫時被拘留在警察局內。

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