美「特別301報告」 中國盜版猖獗連15年列優先觀察

2019-04-26 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）25日公布「特別301報告」，包含中國、印度、俄羅斯等國家，都因對智慧財產權保障不力，被列為「優先觀察名單」，台灣則因近年因歐美國家合作，強化商業秘密保護，並未出現在名單中。

綜合媒體報導，美國貿易代表署（USTR）公布特別301報告，指控包含中國、印度、俄羅斯等國對智慧財產權保障不力，並表示大量盜版與商標仿冒損害美國經濟，估計約總值約5000億美元的全球進口商品是假冒與盜版商品。其中中國更是連續第15年列入優先觀察名單，並同樣列名在「306條款監督國家」。報告指中國迫切需要進行基本的結構性改革，加強智慧財產權的保護與執法，包括商業秘密竊取、網路盜版猖獗、假貨充斥甚至出口、以及製藥創新障礙等。

報告也指出，未來幾週將針對長期列入優先觀察名單國家進行審查，針對未能解決問題的國家將採取「適當行動」打擊不公平貿易行為，像是依301條款制裁，或透過世界貿易組織（WTO）或其他貿易協定爭端解決程序採取行動。

本次的報告中，包含阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、科威特、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉等11國都被列為優先觀察名單。巴西、加拿大、墨西哥、多明尼加、希臘、泰國、越南等25國被列入觀察名單。台灣則未列名。

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