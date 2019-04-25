佔中9子遭判刑 立法會議員陳淑莊獲母校學生連署聲援

2019-04-25 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港「讓愛與和平佔領中環」（佔中）運動昨天（24日）進行審判，共有9名被告面臨刑期，其中因腦瘤而需開刀的香港立法會議員陳淑莊將延後至6月10日宣判刑期。她的母校「嘉諾撒聖心書院」昨晚發起連署聲援，至今已收到超過600份來自學生、校友、家長及教職員的連署。

根據香港《立場新聞》報導，現年47歲的陳淑莊，1990年從嘉諾撒聖心書院畢業，而後進入香港大學法律系就讀。該書院在香港建校159年來，持續教育學生成為未來領袖、致力於貢獻社會。且書院的其中1個學社，就是以爭取女性投票權而多次入獄的英國女權人士Emmeline Pankhurst命名。連署中表示，陳淑莊參與佔中運動，同樣出於希望為香港爭取普選的崇高理想，面對後續法律追訴亦無所畏懼，是不少年輕學妹的榜樣。

參與連署的多位人士也讚揚，陳淑莊是有原則、正直、貫徹書院教育理念的勇敢女性。他們表示「對於陳淑莊對香港民主運動無私的貢獻，我們感到無比驕傲，與有榮焉」，同時也為她罹患腦瘤而必須接受手術感到痛心。此外，亦有網友大讚「教會學校的師生有良知良心」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/