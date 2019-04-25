電話講一半從18樓頂墜落 疑豆腐渣工程害死人

2019-04-25 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南日前傳出，有男子不慎從高樓墜下，但原因竟是頂樓邊緣的建材在他講電時突然碎裂，他猝不急防當場從18樓墜下慘死，據指該棟樓房的住戶很早就曾向當局投訴過漏水及結構裂縫等問題，這次的墜樓事件發生後，當局則針對工程質量有無問題稱還在調查中。

綜合媒體報導，河南焦作沁陽市的一棟社區大樓，近日傳出一名19歲楊姓高中生從18層高的頂樓墜樓，不過這起意外並非社會案件。根據相關畫面指出，楊生於22日下午1點多在該棟大樓頂樓講電話，但頂樓邊緣的建材突然整個崩塌，楊生根本來不即反應就從高樓墜落，過程中還可看到他在半空中無助揮舞雙手模樣，讓看到的網友都感到怵目驚心，並紛紛質疑該棟樓房是豆腐渣工程、應追究開發傷及建商的責任等。

據《澎湃新聞》報導指出，該棟社區大樓的住戶早在2017年紀曾陸續向政府機關投訴，包含漏水、牆壁裂縫、地基不穩等問題，當局也稱已指示相關單位進行維修，而在本次墜樓事件發生後，開發商並未出面給予回應，當局對於工程質量是否有問題則稱，目前還在調查中。

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