豆腐渣工程？底座用膠黏 整排反光圓錐被吹倒

2019-04-21 15:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕有人在《爆料公社》爆料，雲林縣斗六市與林內鄉交界農路一整排反光圓錐，懷疑被前天下午那陣狂風吹倒了好幾根，更離譜的是，這些圓錐的底座不是用螺絲鎖，而是用膠黏；林內鄉長張維崢表示，實在有夠離譜，雖然這些豆腐渣工程不是公所發包，但為了確保民眾安全，還是會要求做好後續安全維護。

反光圓錐旁稻田主人呂姓農民表示，這些反光圓錐是農曆過年前施做完成的，一開始也很正常，但前天下午狂風驟起，居然有好幾根圓錐被吹倒，設反光圓錐對行路安全當然有幫助，但如果這麼不牢靠，乾脆全部拔掉算了，不然就要好好修，避免類似情形再度發生。

附近的曾姓農民也表示，一般反光圓錐底座有4個螺絲孔，只要鎖上絲鎖，整座反光圓錐就不可能一起脫離，有些更仔細施工還會再上膠，那就更萬無一失，但只有上膠沒鎖螺絲的，就很少見；由於農地與道路有高度落差，有些人會習慣抓著反光圓錐當依靠下上農地，這些用黏的反光圓錐，如果用力扯，整個基座都會脫落，反而暗藏危機，更危險。

斗六分局重興派出所所長陳勝與烏麻村村長今天早上一早就到現埸，並將倒下反光圓錐移置路旁，共有6根。

林內鄉長張維崢表示，施工地點的地下管線管理權是林內鄉，但地上物管理權是斗六，是所謂的三不管地帶，這個豆腐渣工程實在有夠離譜，沒有落實工程品質監督機制，雖然工程不是林內公所發包，但後續工程品質仍要好好追蹤，把它維護好。

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