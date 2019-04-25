怒轟「中國製造2025」 美司法部：竊盜路線圖

2019-04-25 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國此前力推的「中國製造2025」曾是最高產業政策，象徵北京當局巨大野心，對此，美國司法部高官表示，中國藉著情報機構與大量商業間諜堆起來的政策，無疑是一份「竊盜路線圖」。

根據《美國之音》報導，美國司法部副助理部長希基（Ada​​m Hickey）24日在第5屆美國外國投資委員會和電信團隊全國大會上發表演說，重申中國商業機密竊盜的現況，及其對美國構成的威脅與美司法部的應對策略。

希基表示，從2015年中國公布「中國製造2025」計畫後，美國至今掌握大量案例，證明中方持續利用情報機構與間諜情報技術，以盜取美國民營企業的智慧財產與尖端技術，且中國政府必須為這些竊盜行為負責。

希基進一步指出，有鑑於中國當局拒絕履行與美國在打擊犯罪方面合作的承諾，美國司法部現正擬定新方法，利用各種途徑來支持民營企業，其中包括財政部、商務部及美國貿易代表的經濟籌碼、國務院的外交手段，甚至投入軍方與情報部門，務必在面對中方威脅時力挺本國企業。

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