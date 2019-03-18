「中國製造2025」消失後 樓繼偉報仇習、李：當初不該提出

2019-03-18 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會日前結束，在國務院總理李克強的工作報告中，原先被列為戰略之一的「中國製造2025」未被提及，引發諸多的議論，據報導，中國政協樓繼偉更曾在兩會的會議中開罵，指中國製造2025浪費了納稅人的錢，當初就不應該提出。

綜合媒體報導，樓繼偉的這段談話曝光，被疑具有打擊李克強的意味，樓繼偉是中國前財政部長，是前總理朱鎔基的愛將，曾被《時代》雜誌列入「全球最具影響力的一百人」，在2016年11月的中國人大會議上，突然遭到撤換，引發中國政壇震撼，多家外媒當時認為，是中國國家主席習近平與李克強內鬥，樓繼偉遭到池魚之殃 。

樓繼偉在日前兩會的分組會議上提到，政府根本沒必要提出2025年的目標，因為這些產業趨勢很難預測，政府不應該在一個充滿未知數的大背景下做出這樣的規劃，且這個戰略是一開始就不應該提出，且「浪費了納稅人的錢」。

「中國製造2025」是李克強於2015年提出的重要產業策略，根據計劃，到2025年，中國將從「製造大國」成為「製造強國」，而到2035年，中國製造業將超越德國和日本等發達工業國家製造業；這個計劃也在過去3年，也是李克強政府工作報告中的一個重點，但今年，卻完全沒有提及。

事實上，美中貿易戰的核心問題之一也是「中國製造2025」，引爆美國強力打擊中國。

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