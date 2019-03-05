「中國製造2025」告吹！？兩會工作報告隻字不提...

2019-03-05 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕自「中國製造2025」被美國視為眼中釘後，中國官方對此項政策轉趨低調，甚至在目前進行的中國兩會中，國務院總理李克強在發表工作報告時亦無提及「中國製造2025」。

《中國製造2025》是由中國國務院總理李克強提出的經濟計畫，於2015年5月8日由中國國務院公布，主旨是讓中國在2025年時，從「製造大國」晉升為「製造強國」，並在2035年超越日本、德國等工業發達國家。

去年的兩會工作報告中，李克強提及實施「中國製造2025」，推進工業強基、智能製造、綠色製造等重大工程，先進製造業加快發展。但李在今日的兩會工作報告中，隻字未提「中國製造2025」，僅說明要透過傳統產業改造提升，推動製造業高質量發展等方式，加快建設製造強國。

美國總統川普去年曾提到，他對所謂的「中國製造2025」感到相當憂心，還稱中國決定放棄這項計畫，「中國已經放棄他們的計畫，因為我發現這具有侵略性，中國的2025計畫非常冒犯，因為這代表他們要在2025年主導全球經濟，但這不會發生。」

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