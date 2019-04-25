不顧憲法規定 川普揚言若遭彈劾將告到最高法院

2019-04-25 04:20

〔中央社〕美國總統川普今天揚言，國會民主黨人若對他提出彈劾，他將奮戰到底，把官司打到最高法院。但這可能有點困難，因為美國憲法和最高法院都表明，最高法院不能干預彈劾程序。

調查俄羅斯是否干預美國2016年總統大選一案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）所提報告在上週公布後，民主黨議員開始討論是否要以川普妨礙司法為由展開彈劾程序。川普最新的推文顯示白宮對此認真以待。

他說：「穆勒報告儘管出自憤怒的民主黨人和仇恨川普者之手，而且耗費無數金錢（3500萬美元），並未傷到我。我沒有做錯事。」

川普警告說：「如果黨性堅強的民主黨人想要提出彈劾，我首先會告上美國最高法院。」

穆勒的「通俄門」案調查報告18日公布，其中列出川普有十餘起事件支持有關他妨礙司法的指控，但穆勒對這些事件是否構成犯罪不願下定論，交由國會決定。

美國採行政、立法和司法三權分立制度，彈劾權是立法機關制止總統為惡的權力。國會眾議院有權彈劾總統，也就是正式對他提出指控，而後要由參議院判定他是否有罪。

美國憲法對國會彈劾權的規定很清楚，1993年曾有個彈劾法官的案件考驗上述原則，當時最高法院大法官一致通過，最高法院不能干預彈劾程序。

眾院如今由民主黨控制，議長裴洛西（Nancy Pelosi）和其他民主黨領袖對是否在2020年大選前展開彈劾程序仍態度審慎，但他們並未排除這種可能性。民主黨較為自由派的人士已要求彈劾川普。

哈佛大學憲法教授崔普（Laurence Tribe）一向對川普多所批評，他指出，美國建國元老曾考慮過讓最高法院在彈劾程序扮演一角，但最後捨棄了這個想法，即使最高法院滿是川普任命的大法官，也不能阻撓眾院或參院行使職權。

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