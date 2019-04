劃時代產物！無需燃料永久滯空 鳳凰號飛船首航成功

2019-04-24 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕飛船曾被人類寄託航天夢想,但在興登堡號飛船墜毀後,飛船便逐漸淡出人類歷史長達80載。然而,科學家始終忘不了「密度低於空氣」特性,為飛船帶來的卓越長時間滯空能力,在此狀況下被打造出來的全新「鳳凰號」飛船,近期首度試航成功,或將為航空史打開新的篇章。

美國《CNN》報導,由蘇格蘭高地與群島大學(University of the Highlands and Islands)科學家研發而成的「鳳凰號」(The Phoenix)無人飛船,船身全長15公尺、翼展10.5公尺,該飛船今年3月進行首度試航,成功在空中飛行120公尺的距離。

研究人員表示,鳳凰號飛船被設計運用在科研與商業用途,船上搭載的系統將可讓其永續滯空,未來數年內若能普及,將可望為電信業帶來劃時代的重大改變。

研究人員解釋,鳳凰號飛船被注入大量惰性氣體「氦氣」,以降低其密度,讓其輕於空氣而獲得滯空浮力;飛船的動力系統則會頻繁調整飛船比重,使其時輕時重,藉由與空氣間的密度差變化,永續獲得航行動力,這也讓它正式告別傳統燃料所帶來的種種缺點。

開發團隊表示,藉由機翼與尾部裝設的太陽能蓄電池,鳳凰號的動力系統更加自給自足,這項技術一旦普及與商業化,將可作為小型衛星使用,提供全球電信業者更加廉價的選擇,或可改變整個電信業生態。

