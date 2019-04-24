劃時代產物！無需燃料永久滯空 鳳凰號飛船首航成功

2019-04-24 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕飛船曾被人類寄託航天夢想，但在興登堡號飛船墜毀後，飛船便逐漸淡出人類歷史長達80載。然而，科學家始終忘不了「密度低於空氣」特性，為飛船帶來的卓越長時間滯空能力，在此狀況下被打造出來的全新「鳳凰號」飛船，近期首度試航成功，或將為航空史打開新的篇章。

美國《CNN》報導，由蘇格蘭高地與群島大學（University of the Highlands and Islands）科學家研發而成的「鳳凰號」（The Phoenix）無人飛船，船身全長15公尺、翼展10.5公尺，該飛船今年3月進行首度試航，成功在空中飛行120公尺的距離。

研究人員表示，鳳凰號飛船被設計運用在科研與商業用途，船上搭載的系統將可讓其永續滯空，未來數年內若能普及，將可望為電信業帶來劃時代的重大改變。

研究人員解釋，鳳凰號飛船被注入大量惰性氣體「氦氣」，以降低其密度，讓其輕於空氣而獲得滯空浮力；飛船的動力系統則會頻繁調整飛船比重，使其時輕時重，藉由與空氣間的密度差變化，永續獲得航行動力，這也讓它正式告別傳統燃料所帶來的種種缺點。

開發團隊表示，藉由機翼與尾部裝設的太陽能蓄電池，鳳凰號的動力系統更加自給自足，這項技術一旦普及與商業化，將可作為小型衛星使用，提供全球電信業者更加廉價的選擇，或可改變整個電信業生態。

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