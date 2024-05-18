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大砲川普坐上封口費案證人席？ 專家：代誌會很大條

法庭繪圖顯示，美國前總統川普（左下）的前私人律師柯恩（右），16日在審理中的川普封口費案出庭作證，遭川普的律師布蘭希（中）交叉詰問。左上為封口費案承審法官莫城。（路透）

法庭繪圖顯示，美國前總統川普（左下）的前私人律師柯恩（右），16日在審理中的川普封口費案出庭作證，遭川普的律師布蘭希（中）交叉詰問。左上為封口費案承審法官莫城。（路透）

2024/05/18 19:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報報導，美國前總統川普是否在審理中的封口費案刑事審判中，坐上證人席提供證詞，堪稱其畢生職涯、或至少今年的最重要決定之一。

從政治角度而言，出庭作證或能讓川普有機會一展他面對刑事起訴時的力量與反抗，但法律專家認為，川普若當庭被盤問他與宣稱拿到封口的成人片女星的性接觸，及其對待其他女性的方式，其後果怕是不妙。

封口費案是川普涉及的4大刑事案件之一，他被指在2016年美國總統大選投票前夕，透過當時的私人律師柯恩（Michael Cohen）支付13萬美元給成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），以確保她絕口不提曾在2006年時與川普上過床，以免影響川普選情。2023年3月，川普因此案遭紐約大陪審團起訴，被控34項偽造商業紀錄罪名。

曼哈頓檢方預計在未來一週結束案情陳述，法庭審理重點將轉至辯方川普，其律師打算傳喚（若有的話）數名證人。川普的律師上週2度向法官表示，川普本人尚未決定是否要坐上證人席提供證詞。

未參與此案的律師認為，川普律師團最明智的做法，就是建議川普不要當庭作證，特別是川普目前的情況並未慘到必遭定罪。刑事辯護律師庫德曼（Tama Kudman）就說，川普一旦坐上證人席，封口費案審判恐演變為對川普可信度進行公投，吸走陪審團對檢方起訴潛在弱點的關注。庫德曼直言，川普出庭作證是非常危險的決定。

庫德曼說，每名陪審員都對川普有若干既定觀感，而川普的證詞恐加劇此等印象；川普因作證讓陪審團員更討厭他的風險，甚至高於陪審團員本就看他不順眼的可能性。

案件相關人物之一的「狂暴丹尼絲」日前已出庭作證，並在社群媒體上發文激川普比照辦理。若川普禁不起激決定作證，檢方勢必會拿「狂暴丹尼絲」的證詞來詢問川普，以及訊問川普與據稱也拿到封口費的《花花公子》玩伴女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal）的緋聞，甚至被問及曾指控遭川普性虐待的前雜誌專欄女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）。卡洛爾已在2場與川普性虐待指控有關的誹謗官司中勝訴。

川普若在封口費案中被定罪，以及被承審法官莫城（Juan Merchan）發現他在庭上作偽證，事情將會更大條，恐怕會被判更重的刑罰。

根據美國法律，刑事被告無義務在審判中作證，陪審團也不能因此推斷被告有罪；由於作證時的交叉詰問的不可預測性太高，辯護律師通常會建議其委託人不要作證。

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