普通話與廣東話之爭？ 香港小學比賽沒用粵語作答判錯

2019-04-22 23:03

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港電台4月13日播出的「小學校際通識大賽」節目中，因參賽學生以普通話答題，主持人要求粵語提問的問題「要用廣東話作答」，因而判定答錯；該事件在網路上引發熱烈討論。香港媒體「香港01」報導，有親建制網民批評主持人的判定是歧視普通話，不過也有許多網民力挺主持人，認為作法合理。

該競賽共分4回合，其中主持人黃大鈞在「學術必答題」項目中以粵語、英語及普通話出題，參賽的一組學生在粵語問題「請將晚上九點四十五分轉換為二十四小時制」後，以普通話回答「二十一點四十五分」。黃大鈞判定：「錯，你要用廣東話作答！」由於答案本身正確，因此引發網民質疑。黃大鈞之後在社群媒體「臉書」發文解釋：「賽例規定，除非題目要求，否則用廣東話問就用廣東話答。」

香港01報導，在臉書轉載有關新聞的公民黨立法會議員譚文豪表態支持該裁判，表示廣東話是「香港法定語文的口語形式」，而捍衛粵語人人有責。有網友反映：「做得好！這裡是香港！」也有網友聲援，考中文用英文應答，看會不會得分？

香港的普通話與粵語之爭方興未艾。法國國際廣播電台指出，二〇一三年，香港教育局向香港小學發出多分普通話課程配套資料，其中由香港中文大學普通話教育研究及發展中心榮譽專業顧問宋欣橋撰寫的「淺論香港普通話教育的性質與發展」的文章中，強調「香港漢族人的母語是漢語」，語言中的方言，如粵語，不能視為「母語」。

此論引發香港大學中文教育研究中心總監謝錫反擊，認為一般語言學定義的「母語」就是父母所說的語言，因此粵語就為香港多數人的母語。他引用芬蘭語言學家斯庫特納布—坎加斯（Tove Skutnabb–Kangas）的論點指出，在來源方面，母語就是「人生最先學的語言」，在認同方面，母語就是「自己的語言，以及其他人識別是你土生語的語言」，在能力方面，母語是「你最擅長的語言」，在功能方面，母語就是「你最常用的語言」。斯庫特納布—坎加斯是全球第一個提出「語言歧視主義」（linguicism）理論的學者。

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