劉強東遭女大生「仙人跳」？ 2千萬人看完影片後吵起來了

2019-04-22 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國京東電子商城創辦人劉強東在美國涉嫌性侵劉姓大學生（Jingyao Liu）案有了新的發展。今天下午微博新用戶「明州記事」發布了2支影片，並稱影片內容是當時餐廳與劉女住處的監視器畫面。明州記事聲稱，「女方未醉酒主動跟隨舉止親密主動邀請」，並且揭露了劉女姓名。由於影片與起訴書內容多有衝突，使得案情更加撲朔迷離，大批網友議論紛紛。影片短短幾個小時，已有2222萬人次播放。

根據劉女在美國提告的刑事訴訟《劉強東性侵案起訴書》內容，劉強東透過中國商界人士姚其湧與其助理聯繫，劉女在不知情的情況下參加了去年8月30日案發當日的「商務社交晚餐」。起訴書內容記載，「 一進入餐廳，姚其湧即指引她（劉女）就坐於緊鄰被告劉強東左側的座位。此安排出於被告劉強東之前對姚其湧的授意。」

在〈劉強東明州案晚宴視頻曝光，女方未醉酒主動跟隨〉影片中，劉女與劉強東之間相隔有2個座位。明州記事宣稱，「當晚餐廳聚餐，兩人並非始終坐在一起。」據起訴書紀錄，「由於被告劉強東及其商界朋友和同事的脅迫行為，原告最終如被告劉強東所願地被灌醉了。考慮到自己醉酒和虛弱的狀態，原告私下請求艾麗斯．張（劉強東助理）協助她乘車回家。」不過，明州記事宣稱，「女士並未醉酒」。

在時長2分鐘的影片裡的末段，則是記錄了散會時的情況。劉強東和與會者們紛紛起身離座，明州記事宣稱，「劉強東與眾人起身離開，並未與女士溝通。女士主動跟隨離開。」。接著畫面帶到餐廳門口，劉女打開餐廳大門，劉強東與眾人魚貫而出，而劉女隨後也往出口的方向走去，畫面嘎然而止。明州記事則指，「女士再次主動跟上」。

劉女在起訴書中表示，原先她以為會被「接乘服務送回家」，但後來她被引上了劉強東租用的私人豪華轎車，艾麗斯坐在副駕駛座，劉女與劉強東坐在後座。在發生劉強東第一次猥褻劉女且劉女有明確拒絕後，起訴書中記載，劉女並沒有被送回住處，而是被帶到劉強東的酒店，她要求劉強東不要強迫她進去，並與劉強東有了肢體衝突，劉強東將劉女推回車上，這整個過程都由「司機見證了上述互動及侵害」。在前往劉女的公寓車程上，劉強東繼續在車內猥褻原告，且原告有明確制止與拒絕，與此同時，艾麗斯在「沒有得到司機同意的情況下，故意將後視鏡推到最上面，以便讓司機看不到發生在他身後的原告身上的事情。」而這整段過程，在此次公開的影片中並沒有記錄。

第二段〈仙人跳實錘？明州案公寓視頻曝光女方舉止親密主動邀請劉強東進入​ 〉影片的內容，則是剪接了從劉女居住的公寓大門至劉女房門口的路程。明州記事聲稱，「在公寓大樓門口，女士刷卡請劉強東及其助理進入」起訴書中劉女表示，在「認為自己只是被送到房門口，希望保持禮貌和尊重，不想局勢惡化」的情況下，三人進入了劉女的公寓大樓。影片中，艾麗斯在與劉女和劉強東兩者發生交談後，止步於電梯前，而在起訴書中記載的則是，「被告劉強東用中文指示艾麗斯不要跟着」。

隨後在電梯內以及走廊上的監視器畫面可見，劉女多次以手勢引導劉強東方向，並有劉女手挽著劉強東的畫面。兩人抵達房門口後，劉女先行一步進入房間，劉強東隨後跟進。此次公布的影片僅記錄至此。明州記事聲稱，劉女邀請劉強東入內。起訴書中則記載，「原告終於回到了公寓。與原告期待的不同，被告劉強東並未冷靜離開公寓、回到他的車上」，而是進入劉女房間，並在隨後發生了「暴力或脅迫」的「性交插入」案。

網友在影片下方議論紛紛，且正反議論皆有。網友表示，「為什麼要把名字公佈出來？」；「感覺這就是給劉強東下了一個陷阱」；「視頻太短了，要看全部的。想看看，到底是否灌酒了。」；「我覺得重點是女方的起訴書內容贏得了大規模的同情，但是現在這個視頻看起來和起訴書出入非常大啊。」；「哪裡看得出來主動追上」；「搞不懂，如果京東能拿到這些視頻，為啥不反訴女主？」。

去年底，美國明尼蘇達州檢方因證據不足，不起訴對劉強東提起的性侵刑事指控。劉女不服判決結果，在16日正式對劉強東和京東提起民事訴訟。

影片連結如下：

劉強東明州案晚宴視頻曝光，女方未醉酒主動跟隨​​

仙人跳實錘？明州案公寓視頻曝光女方舉止親密主動邀請劉強東進入​

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