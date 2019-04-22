中國大連傳爆炸 竄蘑菇雲狀黑煙、火勢蔓延3000平方公尺

2019-04-22 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳爆炸事件，事發於遼寧大連市金普新區一處倉庫，火勢猛烈到出現蘑菇雲狀的黑煙，延燒面積高達3000平方公尺，所幸無人傷亡，不過中媒將其報導為化工廠爆炸，遭當地消防隊狠打臉是造謠，引起網友對媒體報導不滿。

綜合外媒報導，大連市消防支隊金州消防隊在昨日晚間6點54分，接獲通報前往火災現場救援，中媒《北京青年報》報導，起火點為一間化工廠，但化工廠目前接近停產狀態，詳細起火原因及損失情況還有待調查，該報導遭到大連消防隊打臉，表示根本不是化工廠爆炸，而是一間倉庫，另有網友指出，該地原來曾是一間化工廠，但化工廠早就遷走了。

消防隊表示，倉庫裡頭堆滿易起火的物品，木質材料、油漆、瓷磚等，火勢延燒面積約3000平方公尺，經過近2小時灌救後火勢才被撲滅，現場無人員傷亡，而起火原因仍在調查中，不過中媒的報導內容不實，與事實不符。

網友回應「把北京青年報抓起來，造謠始作俑者」、「自媒體的時代，最後出來闢謠的竟然是消防」、「是誰假報火災，不追究嗎？」；不過許多網友表示，「今年是怎麼了？爆炸不斷」、「老天，能安全生產讓消防戰士休息一下不？」、「沒人受傷就好、平安就好」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/